Tunisia: rinvio processi strage Sousse e Museo Bardo Strage Museo Bardo al 1 febbraio, strage Sousse al 5 febbraio

(ANSA) - TUNISI, 30 GEN - Dopo un'udienza tenutasi ieri nella quale il giudice ha letto una relazione sui fatti e i difensori degli imputati hanno negato ogni coinvolgimento dei loro assistiti nell'attentato, la quinta camera penale del tribunale di Tunisi ha rinviato, al 5 febbraio 2019 il processo per la strage al resort di lusso a Sousse del 26 giugno 2015. Lo ha reso noto il portavoce del Tribunale, Sofien Selliti, precisando che gli imputati in questo processo sono 27, dei quali 18 in stato di detenzione e 9 in libertà. Tra essi anche sei agenti della polizia tunisina a giudizio per comportamento negligente. Il 26 giugno 2015 il tunisino Seifeddine Rezgui, poi ucciso dalle forze dell'ordine, aprì il fuoco con un kalashnikov in spiaggia, vicino all'hotel Imperial Marhaba Riu di Sousse-Port El Kantaoui, facendo 38 vittime tra i turisti stranieri, in gran parte britannici. L'attentato fu rivendicato dall'Isis. Rinvio al primo febbraio 2019 anche per l'udienza per la strage al Museo del Bardo del 18 marzo 2015, nel quale persero la vita 24 persone. Tra queste quattro turisti italiani: i piemontesi Orazio Conte, Francesco Caldara e Antonella Sesino e la lombarda Giuseppina Biella. Lo ha reso noto il portavoce del tribunale di Tunisi, Sofiene Selliti all'agenzia tunisina Tap.



Il 25 gennaio scorso l'ultima udienza nella quale i magistrati hanno ascoltato prime deposizioni degli imputati. 25 gli imputati alla sbarra (tra cui due donne), accusati a vario titolo di concorso nella strage, dei quali 22 in stato di detenzione e 3 in libertà. Una trentina quelli in contumacia.



