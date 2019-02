Migranti: appello Bardem e Gere per sblocco nave Open Arms

MADRID - Attori come lo spagnolo Javier Bardem e lo statunitense Richard Gere fanno appello in un video a sbloccare la nave della ong Proactiva Open Arms, fermata dalle autorità spagnole nel porto di Barcellona. "Se salvare vite è un crimine, io sono un criminale perché sostengo Proactiva Open Arms", è detto nel messaggio diffuso sui social network, nello stesso giorno in cui il ministro delle Infrastrutture, José Abalos, in un'audizione in Parlamento ha negato che il blocco sia frutto di "una decisione arbitraria". "Salvare vite non è un reato. Free Open Arms. Sii anche tu complice", afferma l'appello lanciato oltre che da Bardem e Gere, anche dagli attori Dani Rovira e Clara Lago, dai giornalisti Jordi Evole e Adreu Buenafuente e dal cantautore uruguaiano Jorge Drexler. Nel video questi brandiscono cartelli della Ong Open Arms, alla quale dal 14 gennaio la Capitaneria di porto di Barcellona nega l'autorizzazione a salpare verso la zona SAR di salvataggio nel Mediterraneo di fronte alle coste della Libia.



Da parte sua, il ministro Abalos, citato oggi dai media, ha ribadito "l'impegno deciso e fermo" del governo socialista di Pedro Sanchez "a salvare imbarcazioni di migranti". E ha giustificato il blocco della Open Arms nel porto di Barcellona e quello della motonave 'Aita Mari' in quello di Pasaia col fatto che le due imbarcazioni "violano la normativa di salvataggio marittimo", in quanto "non hanno la certificazione per il trasporto di un elevato numero di persone a bordo".