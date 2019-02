Siria: Onu, curdi e Usa aprano corridoi sicuri per i civili Dopo denuncia Oms su 30 bambini morti di freddo in campo Al Hol

(ANSAmed) - BEIRUT, 1 FEB - L'agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr) ha oggi chiesto alle forze curdo-siriane e agli Stati Uniti, che guidano la coalizione anti-Isis nell'est della Siria, di assicurare un passaggio sicuro alle decine di migliaia di civili, per lo più donne e bambini, intrappolati nella Siria orientale in condizioni umanitarie disperate.



Solo ieri l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) aveva denunciato la morte per freddo di 29 bambini negli ultimi due mesi nel campo profughi di Al Hol, al confine con l'Iraq. Nel campo rimangono 33mila civili da anni nelle tende e all'addiaccio. Le pessime condizioni meteorologiche hanno inasprito le condizioni delle decine di migliaia di civili che, a causa del conflitto in corso, sono di fatto bloccati e isolati. "E' importantissimo assicurare un passaggio sicuro per i civili", ha detto il portavoce dell'Unchr, Andrej Mahecic, citato dai media panarabi. (ANSAmed).