Turchia: oltre 4 mila arresti per 'terrorismo' a gennaio Ankara, 'neutralizzati 50 sospetti del Pkk curdo e dell'Isis'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 4 FEB - Ben 4.158 persone sono state fermate in Turchia nel mese di gennaio con accuse di legami a vario titolo con "organizzazioni terroristiche". Lo rende noto il ministero dell'Interno di Ankara.



Dal fallito golpe del 2016, gli arresti di questo tipo riguardano in maggioranza sospetti legati alla rete di Fethullah Gulen, che il presidente Recep Tayyip Erdogan accusa di aver orchestrato il tentativo di colpo di Stato. Nello stesso periodo, aggiunge Ankara, sono stati 50 i presunti terroristi "neutralizzati" (cioè uccisi, feriti o catturati) in operazioni condotte all'interno del territorio turco. Di questi, 44 erano sospetti membri del Pkk curdo e 6 dell'Isis. (ANSAmed).