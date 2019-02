Migranti: Spagna imbarca agenti su motovedette Salvataggio Per frenare gli sbarchi irregolari su coste iberiche

(ANSAmed) - MADRID 5 FEB - Agenti della Guardia Civil spagnola saranno imbarcati sulle motovedette del Salvataggio marittimo nelle operazioni di pattugliamento nel Mediterraneo occidentale. La misura risponde "a motivi di sicurezza", secondo fonti dell'istituto armato citate oggi da El Pais.



la misura rientra in un piano dell'esecutivo per ridurre del 50% nell'anno in corso gli sbarchi di migranti irregolari in Spagna, pari a 64.298 persone nel 2018. L'obiettivo è "fare in modo che i guardiacoste marocchini allarghino il proprio ambito di azione e si facciano carico di più salvataggi", secondo quanto riporta il quotidiano. (ANSAmed)