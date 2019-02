Serbia: Unicef, governo ringrazia per sostegno minori Premier Brnabic con direttrice De Dominicis

(ANSAmed) - BELGRADO, 5 FEB - La premier serba Ana Brnabic, in un incontro oggi a Belgrado con la direttrice della rappresentanza Unicef in Serbia, l'italiana Regina De Dominicis, ha ringraziato l'organizzazione internazionale per l'impegno diretto a migliorare la situazione dei minori in Serbia, rafforzando la protezione dei loro diritti.



Brnabic ha sottolineato al tempo stesso il sostegno concreto offerto dall'Unicef ai bambini di famiglie di migranti, che costituiscono la parte più indifesa e vulnerabile dei profughi presenti nel Paese.



De Dominicis da parte sua, come ha riferito il governo in un comunicato, ha elogiato la politica 'responsabile' e 'umana' portata avanti dalla dirigenza serba in fatto di difesa dei minori. (ANSAmed).