Turchia: 'legami Gulen', mandati d'arresto per 132 militari Ricercati sono accusati di infiltrazioni con scopi golpisti

(ANSAmed) - ISTANBUL, 5 FEB - Nuove operazioni in Turchia contro sospetti infiltrati nelle forze armate per conto della rete di Fethullah Gulen, che Ankara accusa di aver orchestrato il fallito colpo di stato del 15 luglio 2016. La procura di Konya, nell'Anatolia centrale, ha emesso stamani 50 mandati di cattura nei confronti di presunte figure di spicco dell'organizzazione. Raid sono in corso per cercare di arrestarli. Altri 32 sospetti 'gulenisti' sono ricercati per ordine della procura di Bursa, nel nord-ovest del Paese.



Ulteriori arresti sono stati richiesti per 50 militari dalle procure di Smirne e Kocaeli. Lo riporta Anadolu. (ANSAmed).