Terrorismo: seminario Ue-Maghreb a Tunisi su lotta comune

TUNISI - La Tunisia sta finanziando quattro progetti federati di ricerca (Fsp) incentrati sulla lotta al terrorismo, che coinvolgono 28 strutture, 6 centri di ricerca e 250 ricercatori di diverse discipline. Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione superiore e della ricerca Slim Khalbous, a Tunisi-Gammarth, in apertura di un seminario regionale, sul contributo della ricerca scientifica alla lotta contro il terrorismo nel Maghreb e in Europa, con il sostegno del programma europeo Ct Mena.

La politica del dipartimento dell'Istruzione superiore e della ricerca scientifica in questo settore ruota intorno a due assi essenziali, ha detto il ministro: un approccio di consapevolezza e prevenzione orientato al dialogo e programmi culturali mirati per decostruire la retorica oscurantista e il pensiero radicalizzato e il discorso libero degli studenti e lo scambio di idee. Questa consapevolezza sarà articolata attorno a un programma di spettacoli teatrali e proiezioni di film seguiti da dibattiti, in tutte le università del Paese. E un approccio scientifico consistente in 4 grandi progetti di ricerca federativa multidisciplinare progettati per spiegare il fenomeno della radicalizzazione dal punto di vista delle scienze sociali e per contribuire alla lotta contro il terrorismo attraverso le scienze tecniche e le nuove tecnologie. Il seminario di Tunisi, che si conclude oggi, riunisce esperti e ricercatori in vari campi di 12 Paesi, e mira a promuovere la condivisione di esperienze e conoscenze scientifiche nel campo della prevenzione e della lotta al terrorismo. L'evento è stato organizzato dal ministero dell'Istruzione superiore e della ricerca scientifica ed il ministero della Difesa.