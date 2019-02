Siria: Ong, continua esodo civili da ultima sacca Isis Militari Usa alla ricerca di jihadisti tra persone in fuga

(ANSAmed) - BEIRUT, 7 FEB - Continua l'esodo di civili siriani e di familiari di jihadisti dell'Isis dall'ultima sacca di territorio ancora in mano allo 'Stato islamico' che subisce l'offensiva delle forze curdo-siriane tra l'Eufrate e il confine con l'Iraq. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), secondo cui le centinaia di persone in fuga si dirigono verso il campo profughi di al Hol, nella Siria orientale, ma si trovano in condizioni umanitarie molto difficili. Sul posto si trovano forze curde e militari americani, che dividono gli uomini dalle donne e che cercano di distinguere tra i civili e le persone affiliate all'Isis. Tra questi figurano miliziani stranieri, iracheni e di altre nazionalità arabe, ma anche caucasici, russi ed europei.



(ANSAmed).