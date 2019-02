Siria: conferma autorità curde,nessuna notizia su Dall'Oglio Ma massima priorità per liberare ostaggi

(ANSAmed) - BEIRUT, 8 FEB - Le autorità curdo-siriane "danno la massima priorità alla liberazione degli ostaggi nelle mani dell'Isis e hanno alto rispetto per la figura del prete italiano Paolo Dall'Oglio", il cui nome è da ieri al centro di ipotesi sulla sua sorte dopo essere scomparso in Siria cinque anni e mezzo fa. Lo ha detto stamani all'ANSA Amjad Othman, portavoce del Consiglio democratico siriano, organo della regione semi-autonoma curdo-siriana nell'est del paese. Othman ha confermato che non ci sono notizie attendibili circa la sorte di Paolo Dall'Oglio, che secondo il Times di Londra è al centro, assieme ad altri due ostaggi stranieri, di una trattativa tra forze curde e Isis asserragliati nel sud-est del paese. Le forze curdo-siriane, ha detto Othman, "hanno fatto e fanno del tutto per liberare tutti gli ostaggi in mano all'Isis. Ma non siamo a conoscenza della sorte di Paolo Dall'Oglio".(ANSAmed).