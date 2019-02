Tunisia: battute finali a processi per stragi Bardo e Sousse 25 imputati per attentati terroristici 2015. Assalitori morti

(ANSAmed) - TUNISI, 8 FEB - Terrorismo alla sbarra in Tunisia, dove sono alle ultime battute i processi per le stragi, rivendicate dall'Isis, al museo del Bardo di Tunisi e alla spiaggia turistica di Sousse.



Il dibattimento è ripreso oggi presso il Tribunale di Tunisi dei processi per i massacri rispettivamente del 18 marzo e del 26 giugno del 2015. L'udienza, dedicata alle ultime arringhe della difesa degli accusati, ha visto il collettivo degli avvocati degli imputati unanime nel ritenere lacunose le indagini e nell'affermare che il giudice inquirente avrebbe distorto le confessioni degli accusati.



L'avvocato Imen Truqui ha presentato le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime, sottolineando però che il processo si è svolto in un clima democratico che ha garantito a tutte le parti il diritto di difendersi.



Dalle deposizioni degli imputati nelle precedenti udienze sono emersi collegamenti tra i due attentati, entrambi rivendicati dai terroristi del cosiddetto Stato islamico. Chamseddine Sandi, dipinto come "la mente" di entrambi gli attentati, sarebbe stato ucciso in un raid Usa in Libia nel 2016. I 25 imputati alla sbarra (tra cui due donne), per l'attentato del Bardo, sono accusati a vario titolo di concorso nella strage, dei quali 22 in stato di detenzione e 3 in libertà. Una trentina quelli in contumacia. 27, dei quali 18 in stato di detenzione e 9 in libertà, quelli per la strage di Sousse. Tra essi anche sei agenti della polizia tunisina a giudizio per comportamento negligente. Gli assalitori, invece, sono stati tutti uccisi.



Nella strage al Museo del Bardo del 18 marzo 2015, persero la vita 24 persone. Tra queste quattro turisti italiani: i piemontesi Orazio Conte, Francesco Caldara e Antonella Sesino e la lombarda Giuseppina Biella. (ANSAmed).