Tunisia:raggiunta intesa governo-sindacato su aumenti Annullato sciopero generale nel pubblico del 20 e 21 febbraio

(ANSAmed) - TUNISI, 08 FEB - Si è conclusa con la firma di un accordo tra il governo e il sindacato Ugtt (Unione generale lavoratori tunisini) la difficile vertenza sulle richieste di aumenti salariali per circa 700.000 dipendenti statali. Scongiurato dunque l'annunciato sciopero di due giorni nel settore pubblico, annunciato per il 20 e 21 febbraio. Il ministro degli Affari Sociali, Mohamed Trabelsi, ha descritto l'accordo firmato dal primo ministro Youssef Chahed e dal segretario generale dell'Ugtt, Noureddine Tabboubi, come "storico", considerandolo una "nuova vittoria" nel processo di negoziazione tra le due parti. Un accordo che secondo il segretario del governo Riadh Mouhaker, permette di migliorare il potere di acquisto dei lavoratori pubblici e preservare nel contempo il bilancio statale, tenendo conto delle difficoltà congiunturali attuali. Da parte sua, Tabboubi ha affermato che l'intesa raggiunta è una vittoria del senso di responsabilità e riflette l'importanza della politica contrattuale e del dialogo sociale in Tunisia. A buon fine anche la vertenza con i sindacati degli insegnanti delle scuole secondarie. (ANSAmed)