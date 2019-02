Turchia: cibo a prezzi calmierati, vendita sarà anche online

ISTANBUL - Non solo i punti vendita disseminati in decine di quartieri a Istanbul e Ankara. Dopo il boom dei primi giorni, con lunghe file di cittadini-acquirenti, in Turchia il piano di distribuzione pubblica a prezzi calmierati di frutta e verdura sbarca online. Il ministro delle Infrastrutture, Cahit Turhan, ha annunciato che sarà possibile ordinare sul web gli stessi prodotti acquistabili nelle strutture comunali. A occuparsi della distribuzione sarà un servizio di consegna pacchi delle poste statali. Così, le autorità turche puntano a evitare le code che si sono create per acquistare pomodori e melanzane a metà prezzo, con quasi 300 tonnellate di cibo vendute nel primo giorno dell'esperimento. Su questa iniziativa per contrastare l'inflazione, che per frutta e verdure ha toccato a gennaio il 64% su base annua, punta molto il presidente Recep Tayyip Erdogan, anche in vista delle elezioni amministrative del 31 marzo. Il leader di Ankara ha definito gli aumenti dei prezzi come "terrorismo del cibo".