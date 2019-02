Migranti: Macedonia, bloccati 22 illegali, un arresto

SKOPJE - La polizia della Macedonia del nord, in due operazioni distinte compiute nelle ultime ore, ha intercettato e bloccato 22 migranti intenzionati con tutta probabilita' a entrare illegalmente in Serbia per proseguire poi verso i Paesi dell'Unione europea. Come riferito dai media locali, nel primo caso un veicolo con a bordo nove cittadini pachistani e' stato fermato nel sud del Paese, non lontano dalle frontiere con Grecia e Bulgaria.

L'autista e' stato arrestato. Successivamente, tredici siriani sono stati scoperti in un altro furgone, il cui autista e' riuscito tuttavia a fuggire. Le autorita' hanno fatto sapere che i migranti saranno riportati in Grecia, da dove sono entrati illegalmente nel territorio della macedonia del nord. La polizia macedone ha reso noto al tempo stesso che sabato scorso e' stata sgominata una organizzazione di trafficanti di esseri umani, della quale faceva parte anche un poliziotto.