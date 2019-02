Siria: fonti, intensi scambi artiglieria in zona Idlib Nelle aree sotto controllo dai miliziani anti-regime

(ANSAmed) - BEIRUT, 18 FEB - Un intenso scambio di artiglieria è in corso in Siria tra zone governative e aree sotto controllo di miliziani anti-regime tra le regioni di Idlib, Hama e Latakia, da mesi teatro di una tregua negoziata tra Russia e Turchia per conto rispettivamente del governo di Damasco e delle opposizioni armate.



Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani e fonti sul terreno, le forze governative hanno continuato anche nelle ultime ore a martellare con l'artiglieria le zone tra Hama e Idlib, in particolare Khan Shaykhun, Qalaat al Madiq e Maarrat an Numan. Dal canto loro, le milizie anti-regime e fazioni qaidiste nella zona hanno sparato colpi di artiglieria verso le montagne della regione di Latakia e nella pianura del fiume Oronte a nord di Hama. La recrudescenza delle violenze nella Siria nord-occidentale è cominciata nei giorni scorsi in corrispondenza con il vertice a Sochi tra Russia, Turchia e Iran per la definizione delle aree di influenza nell'area. (ANSAmed).