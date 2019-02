Siria: Ong, 300 Isis a Baghuz rifiutano di arrendersi Sono nascosti in tunnel sotterranei o asserragliati in edifici

(ANSAmed) - BEIRUT, 18 FEB - Sono circa 300 i miliziani dell'Isis nella zona di Baghuz, nella Siria sud-orientale, che rifiutano di arrendersi alle forze curdo-siriane appoggiate dagli Usa. Lo riferisce l'Osservatorio siriano.



I jihadisti sono nascosti in tunnel sotterranei o asserragliati in alcuni edifici diroccati. Altre fonti sul terreno precisano che le forze curdo-siriane e militari americani e francesi sono entrati nella cittadina di Baghuz, a lungo ultima roccaforte jihadista, e che sono in corso operazioni di rastrellamento facendo attenzione alla presenza di ordigni inesplosi e trappole esplosive. (ANSAmed).