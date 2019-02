Migranti: Bosnia, allarme per 70 mila in partenza da Grecia

(ANSAmed) - SARAJEVO, 19 FEB - In Grecia vi sarebbero circa 70 mila migranti pronti a mettersi in viaggio verso i Paesi occidentali della Ue. Lo ha detto oggi il ministro della sicurezza bosniaco, Dragan Mektic, preoccupato per la possibilita' che gran parte di tali migranti possa avviarsi in Occidente lungo la direttrice balcanica. Secondo il ministro, il flusso giornaliero dalla Turchia verso la Grecia sarebbe di circa 300 migranti, una situazione allarmante che espone la Bosnia-Erzegovina a seri problemi.



Il ministro ha confermato che sono stati fermati cinque migranti legati al terrorismo internazionale, entrati illegalmente in Bosnia, aggiungendo che si registra un numero crescente di reati, per lo più furti con scasso, commessi dai migranti. (ANSAmed).