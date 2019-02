Francia: nuove svastiche e scritte antisemite a Lione Graffiti nel Giardino della Memoria con scritta 'Shoah blabla'

(ANSAmed) - PARIGI, 20 FEB - Svastiche alla rovescia e la scritta 'Shoah blabla...' sono state rinvenute questa mattina nel 'Giardino della memoria' situato nei pressi del cimitero di Champagne au Mont d'Or, vicino Lione, all'indomani della grande manifestazione contro l'antisemitismo a Parigi e in altre città di Francia e la profanazione di oltre 90 tombe in un cimitero ebraico dell'Alsazia.



Una "ferma condanna" per quanto accaduto vicino a Lione è stata espressa dal prefetto della regione Rhône-Alpes Pascal Mailhos.



"L'antisemitismo, la xenofobia, l'omofobia od ogni altra forma di odio - ha ammonito in un tweet - non hanno spazio nella nostra Repubblica". Il 'Jardin du Souvenir', dove sono state ritrovate le scritte, è un luogo multiconfessionale dove possono essere deposte le ceneri dei defunti. L'inchiesta è stata affidata ai gendarmi di zona. (ANSAmed).