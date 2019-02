Gerusalemme: Hamas indice proteste in Spianata Moschee Tensioni per la chiusura di una delle porte di accesso

(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 FEB - Il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, ha fatto appello ai suoi sostenitori affinche' venerdi' confluiscano in massa nella Spianata delle Moschee di Gerusalemme per protestare contro la chiusura da parte di Israele di uno dei accessi. Si tratta di Bab al-Rahma (Porta d'Oro), sul lato orientale della Spianata.



La scorsa notte a Bab al-Rahma si sono avuti scontri fra fedeli islamici e reparti della polizia israeliana, che hanno compiuto una quindicina di fermi. Nuovi incidenti si sono ripetuti oggi. La questione e' stata discussa ieri anche nel parlamento giordano dove il 'Comitato per la Palestina', secondo la stampa palestinese, ha invocato l'espulsione dell'ambasciatore di Israele ad Amman.



Ieri lo stesso presidente dell'Anp Abu Mazen aveva protestato contro le nuove misure israeliane presso la Spianata, attuate secondo la stampa israeliana ''per impedire scavi illegali''.



(ANSAmed).