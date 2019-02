Gerusalemme: tensione in Spianata Moschee, decine di arresti Per 'incitazione a violenza' e tentativi forzare blocco polizia

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 FEB - Mattinata di tensione elevata oggi a Gerusalemme, mentre la polizia presidia in forze la zona adiacente alla Spianata delle Moschee. Il punto di maggiore frizione, riferiscono fonti locali, è situato sul lato orientale della Spianata, presso la Porta d'Oro: è la cosiddetta Porta della Misercordia (Bab el-Rahme in arabo, e Shaar ha-Rahamim in ebraico), dove secondo un portavoce della polizia israeliana da ieri sono state arrestate 60 persone che "incitavano alla violenza" ed in particolare a forzare sbarramenti predisposti dalla polizia.



Appelli alla mobilitazione in sostegno di 'Bab el-Rahme' sono giunti negli ultimi giorni sia dall'Autorità nazionale palestinese sia dai dirigenti di Hamas.(ANSAmed).