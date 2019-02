Algeria: media, Bouteflika a Ginevra per cure mediche Breve visita per "controlli periodici"

(ANSAmed) - TUNISI, 25 FEB - Il presidente algerino, Abdelaziz Bouteflika, si troverebbe a Ginevra "per un breve soggiorno al fine di "controlli medici periodici". E' quanto si legge in un comunicato della presidenza algerina nel quale si precisa che l'aereo Gulfstream IV della presidenza algerina è atterrato ieri sera all'aeroporto di Ginevra.



L'ultimo "soggiorno medico" in Svizzera di Bouteflika risale all'agosto del 2018 e durò 5 giorni. Il presidente algerino, 81 anni, alla guida ininterrotta del paese dal 1999, venne colpito da un ictus nel 2013, e da allora si vede in pubblico raramente, costretto su una sedia a rotelle, spesso con difficoltà di parola. In questi ultimi giorni proteste popolari contro la sua annunciata quinta candidatura alle prossime presidenziali hanno interessato molte città dell'Algeria, in particolare la capitale. (ANSAmed).