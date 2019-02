Oscar: presidente Israele si felicita con regista Nattiv

TEL AVIV - Grande soddisfazione in Israele per l'Oscar per il miglior cortometraggio assegnato al regista israeliano Guy Nattiv, autore del film 'Skin' in cui denuncia i pregiudizi razziali negli Stati Uniti. ''Questo film - ha affermato il Capo dello stato Reuven Rivlin - e' un regalo per i nostri figli ed i nostri nipoti, per il futuro che noi vogliamo per loro affinche' riescano a realizzare i loro sogni''.

Un altro messaggio di felicitazioni e' giunto a Nativ - che negli ultimi anni vive e lavora negli Stati Uniti - dalla ministra della cultura Miri Regev. ''Questa premiazione rappresenta un successo per il cinema israeliano. Nattiv - ha aggiunto - e' cresciuto nei sentieri del nostro Paese, in una famiglia di sopravvissuti alla Shoah. Il successo del suo film, che tratta la questione dell'odio e del razzismo, e' un capitolo cinematografico importante nella lotta contro quanti scelgono il razzismo come stile di vita''. ''Saro' felice - ha aggiunto - se tornera' adesso a lavorare in Israele''.