Siria: Ong, raid aerei e artiglieria governo su Idlib

BEIRUT - Intensi raid aerei e di artiglieria governativi sono in corso stamani nella Siria nord-occidentale dove la Turchia ha influenza su milizie locali, la maggior parte di queste affiliate ad al Qaida. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale siriano, secondo cui i raid avvengono lungo l'asse stradale Hama-Aleppo che passa per la regione di Idlib, fuori dal controllo governativo.



Nelle ultime tre settimane, riferisce l'Onu, più di 7mila civili hanno abbandonato le loro case nella zona in seguito ai raid aerei governativi. In un comunicato diffuso nelle ultime ore sull'emergenza umanitaria in Siria, l'Onu rivela che dal 1 al 21 febbraio scorsi 7.033 tra donne, bambini e uomini hanno abbandonato le loro case nel distretto di Khan Shaykhun, pesantemente bombardato dalle forze governative.