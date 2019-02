Gaza: dopo pallone esplosivo nel Negev, colpita base Hamas

TEL AVIV - Resta elevata la tensione sul confine fra Gaza ed Israele dove nelle ultime notti i militanti di Hamas tornano ad attaccare i soldati israeliani con bottiglie incendiarie, petardi ed ordigni improvvisati. La scorsa notte un ordigno applicato ad un grappolo di palloni lanciati da Gaza è esploso in prossimità di una abitazione civile israeliana nel Negev occidentale, provocando danni materiali.

In reazione - informa un portavoce militare israeliano - aerei ed elicotteri israeliani hanno colpito "obiettivi terroristici" in un campo militare di Hamas nel settore centrale della Striscia. In questi episodi non si sono avute vittime.