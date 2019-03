Siria: Mosca, 'da oggi evacuazione campo Rukban'

MOSCA - Le forze armate russe e il governo di Damasco intendono evacuare da oggi il campo profughi di Rukban, in Siria meridionale. "Oggi dovremo effettuare un'operazione umanitaria senza precedenti", ha affermato il generale russo Mikhail Mizintsev, chiedendo alle truppe americane nell'area di non ostacolare il passaggio dei convogli.



A gennaio, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) aveva espresso "forte preoccupazione per il deterioramento delle condizioni umanitarie" nel campo di Rukban, dove "restano bloccate 40.000 persone, per lo più donne e bambini". Mosca accusa gli Usa per le inadeguate condizioni di vita del campo, dove i rifornimenti di cibo e medicinali arrivano con difficoltà a causa delle precarie condizioni di sicurezza.