Tunisi: buste con sostanze tossiche indirizzate a politici Lo rende noto ministero dell'Interno dopo operazione preventiva

(ANSAmed) - TUNISI, 01 MAR - I servizi della Direzione generale della Sicurezza tunisina, in collaborazione con il pubblico ministero specializzato per i reati terroristici, ha intercettato e sequestrato 19 buste da lettera contenenti sostanze chimiche tossiche, indirizzate a uomini politici e personaggi pubblici. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno precisando che si è trattato di un'operazione preventiva, messa in atto dopo aver avuto informazioni secondo le quali un gruppo terroristico progetterebbe attentati contro personalità pubbliche. La natura tossica del contenuto delle buste è stata confermata dalle analisi svolte dalla polizia scientifica. Sui fatti è stata aperta un'indagine penale per cercare di chiarire chi potrebbe nascondersi dietro tale azione. Il ministero dell'Interno fa appello a tutti i politici, i sindacalisti, gli operatori dei media e le altre personalità pubbliche ad avvisare immediatamente le autorità nel caso in cui ricevano corrispondenza sospetta. (ANSAmed)