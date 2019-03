Tunisia: la scuola in prima linea contro sprechi alimentari Validata guida tunisina su buone pratiche e lotta a sprechi

(ANSAmed) - TUNISI, 1 MAR - 60 insegnanti provenienti dalle scuole di Tunisi hanno seguito un corso di formazione sul problema degli sprechi alimentari, partecipando poi alla validazione della versione tunisina della prima guida sulle buone pratiche per la riduzione degli sprechi alimentari, elaborata dall'Ufficio regionale del Medio Oriente e dell'Africa del Nord della FAO. Lo rende noto la Cooperazione italiana di Tunisi in un comunicato. Alla sessione di inaugurazione hanno partecipato i rappresentanti del ministero dell'Educazione, dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e del Programma Alimentare Mondiale. Per Tarek Ben Jazia, direttore dell'Istituto nazionale dei consumi: "Questi insegnanti giocheranno un ruolo essenziale per la sensibilizzazione di oltre 2400 alunni, in vista della partecipazione al concorso nazionale di disegno contro gli sprechi alimentari, lanciato in collaborazione con la FAO, l'Istituto nazionale dei consumi (Inc), il ministero dell'Agricoltura delle Risorse idriche e della Pesca e il ministero dell'Educazione. Voglio segnalare inoltre l'importanza di creare dei legami all'interno del corpo insegnanti allo scopo di educare i bambini sulle questioni relative al consumo e alle perdite alimentari". Queste attività rientrano nell'ambito del progetto inaugurato nel 2016 dalla FAO, in seguito a degli studi che hanno permesso di comprendere l'entità degli sprechi e delle perdite a livello di latte e cereali e di identificarne le cause e hanno messo in evidenza le priorità strategiche in Tunisia. Il punto di partenza del progetto erano i dati statistici allarmanti sulla proporzione delle perdite e degli sprechi alimentari che arrivavano a toccare circa 200 chili all'anno per persona nella regione Medio Oriente e Nord Africa.(ANSAmed).