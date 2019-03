Egitto: libero reporter, 5 anni cella per immagini stragi 2013

ROMA - E' uscito dal carcere, dopo cinque anni, Mahmoud Abu Zeid, noto come "Shawkan": lo riferisce al Ahram. Shawkan venne arrestato nel 2013 per le sue foto nella piazza di Rabaa, teatro quell'estate della strage di sostenitori del presidente Mohammed Morsi - all'epoca destituito manu militari - da parte delle forze di sicurezza egiziane. Centinaia i morti solo a Rabaa, con un bilancio mai chiarito dalle autorità. "Ero uscito di casa per scattare delle foto, sono rientrato 5 anni dopo", ha commentato rientrando nella propria abitazione, accolto da familiari e amici. Nel 2018 è stato insignito del premio Unesco per la libertà di stampa.