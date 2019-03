Fides, per fonti curde Dall'Oglio tra ostaggi Isis In ultima sacca di territorio controllata da jihadisti in Siria



successiva Padre Paolo Dall'Oglio, scomparso nel luglio 2013 a Raqqa in Siria Correlati Associate Oxfam, in Siria e Yemen le peggiori crisi umanitarie ROMA - Ci sono ancora civili tenuti in ostaggio dai miliziani dello Stato Islamico (Daesh) nell'ultima sacca di territorio controllata dai jihadisti nel sud-est della Siria. Tra loro, secondo fonti curde rilanciate da media libanesi, ci sarebbe il gesuita romano Paolo Dall'Oglio, scomparso nel luglio 2013 a Raqqa, allora roccaforte siriana di Daesh. Lo riporta Fides che cita la testata libanese Al-Akhbar, vicina al Partito sciita Hezbollah, che arriva a scrivere che sarebbe imminente la liberazione di Dall'Oglio dalla "gabbia di Baghuz", insieme a quella di altri ostaggi curdi e occidentali.

