Migranti: oltre 600 fermati ai confini della Turchia

ISTANBUL - Almeno 610 migranti senza regolari documenti sono stati fermati nelle ultime ore in diverse regioni della Turchia. L'intervento più massiccio è avvenuto nella provincia nordoccidentale di Edirne, al confine con la Grecia, dove la gendarmeria ha intercettato 420 persone.



Altre 116 sono state bloccate dalla guardia costiera al largo di Canakkale, nel mar Egeo settentrionale, mentre cercavano di dirigersi a bordo di un gommone verso le vicine isole della Grecia. Infine, 74 migranti sono stati fermati al confine con la Siria, nella provincia sudorientale turca di Hatay. Tutti sono stati trasferiti in centri di detenzione temporanea, in attesa di una probabile espulsione. Secondo il ministero dell'Interno, lo scorso anno i migranti irregolari fermati sono stati 265 mila, in prevalenza afgani, pachistani, siriani e iracheni.