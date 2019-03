Si riduce pressione migratoria su enclavi spagnole Marocco A gennaio e febbraio sbarchi diminuiti del 94% a Melilla

(ANSAmed) - MADRID, 5 MAR - Si riduce la pressione migratoria sulle enclavi spagnole in Marocco, Ceuta e Melilla. Sono stati complessivamente 938 gli irregolari giunti a gennaio e febbraio nelle due città autonome, rispetto ai 1.198 nello stesso periodo del 2018, secondo un rapporto pubblicato dal ministero dell'Interno.



Il numero di migranti sbarcati dall'inizio dell'anno a Melilla è stato di 7 persone, pari a una diminuzione del 94% rispetto ai 116 irregolari sbarcati nel primo bimestre 2018.



Quanto al numero di imbarcazioni giunte sulle coste dell'enclave è diminuito dalle 5 nello stesso periodo a una sola (-80%).



Anche gli arrivi per via terrestre nella città autonoma sono diminuiti del 21% rispetto allo scorso anno, quando 1.025 persone riuscirono a passare in territorio spagnolo, rispetto alle 810 che lo hanno fatto nel primo bimestre di quest'anno. A Ceuta, invece, la diminuzione si è registrata solo per quanto riguarda gli arrivi per via terrestre: 128 i migranti giunti a gennaio e febbraio scorsi, 45 persone in meno che nel primo bimestre del 2018 (-26%). Quanto agli sbarchi, sono incrementati del 42%, secondo il rapporto, con 125 migranti giunti sulle coste dell'enclave su 11 imbarcazioni rispetto agli 88 su 7 barconi giunti un anno fa. (ANSAmed)