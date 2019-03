Migranti: in Serbia sono circa 4.500, situazione stabile Commissario, solo una ventina di profughi vogliono restare

(ANSAmed) - BELGRADO, 6 MAR - In Serbia si trovano attualmente circa 4.500 migranti, dei quali solo una ventina intendono restare nel Paese balcanico. Come ha detto alla tv pubblica serba Rts il commissario per i profughi Vladimir Cucic, si tratta di un numero di migranti praticamente invariato dall'agosto 2017. Nei centri di accoglienza, ha precisato, sono ospitati circa 4.200 migranti, e la situazione generale non e' allarmante. Fra essi vi sono famiglie che attendono, anche da un anno o due, di poter continuare legalmente il loro viaggio verso i Paesi Ue, mentre migranti singoli, per lo piu' giovani, si fermano in Serbia in genere due-tre settimane prima di trovare il modo di lasciare il Paese autonomamente. Alle frontiere, ha detto il commissario, sono molto accurati i controlli da parte di poliziotti e doganieri per contrastare gli ingressi illegali, i cui tentativi si prevedono in aumento con il sopraggiungere della bella stagione.(ANSAmed).