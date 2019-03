Turchia: prima preghiera in nuova maxi-moschea di Istanbul

ISTANBUL - È stata ufficialmente aperta oggi alla preghiera la nuova maxi-moschea costruita sulla collina di Camlica a Istanbul, fortemente voluta dal presidente Recep Tayyip Erdogan come la più grande di tutta la Turchia, con la capacità di accogliere fino a 60 mila fedeli. Centinaia di persone hanno partecipato alla preghiera rituale islamica tenutasi prima dell'alba, alla presenza anche dell'ex premier Binali Yildirim, candidato a sindaco della metropoli sul Bosforo alle elezioni del 31 marzo per l'Akp di Erdogan. "È un'opera magnifica che aggiungerà bellezza alla grandezza di Istanbul", ha commentato con i giornalisti. Iniziati nell'agosto 2013, secondo alcune stime i lavori sono costati oltre 40 milioni di dollari. La moschea, visibile da tutte le zone della città, è l'unica ad avere sei minareti, oltre alla grandiosa 'Moschea Blu' del Sultano Ahmet. I minareti raggiungono un'altezza di 107,1 metri, in omaggio alla battaglia del 1071 a Malazgirt che segnò la vittoria dei selgiuchidi contro l'esercito bizantino in Anatolia. (ANSAmed).