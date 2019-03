Tunisia: 12 neonati muoiono in ospedale a Tunisi Decessi dovuti a infezione che si è diffusa durante il ricovero

(ANSAmed) - TUNISI, 11 MAR - E' salito a 12 il numero dei neonati morti nel reparto rianimazione del centro di ostetricia e neonatologia dell'ospedale Rabta, a Tunisi. Lo ha reso noto questa mattina in conferenza stampa la ministra della Salute ad interim, Sonia Ben Cheick, già titolare del dicastero della Gioventù e dello Sport, che ha sostituito nella notte di sabato il dimissionario Abderraouf Cherif. La ministra ha tenuto a precisare che il reparto rianimazione del "servizio di neonatologia accoglie bambini prematuri da 28 a 32 settimane e il cui peso non supera 1,3 kg". Questo non è per minimizzare il dramma, ma per dare un'idea chiara sulla situazione" ha detto Ben Cheick.



La ministra ha aggiunto che la morte dei neonati è dovuta ad un'infezione ospedaliera che si è prodotta durante il ricovero, non alla somministrazione di un prodotto scaduto. Bisogna attendere i risultati delle analisi dei campioni prelevati per determinare l'origine dell'infezione e capire in quale punto della catena ospedaliera si sia verificato l'errore. (ANSAmed).