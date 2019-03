Siria: Ong, 200 famigliari miliziani Isis usciti da Baghuz

BEIRUT - Circa 200 familiari di miliziani dell'Isis sono usciti nelle ultime 24 ore dall'accampamento di Baghuz nella Siria sud-orientale, secondo quanto riferito dall'Osservatorio nazionale siriano (Ondus). L'organizzazione non governativa, che si avvale sul terreno di una fitta rete di fonti, afferma che gli scontri tra forze curde e miliziani sono proseguiti nella notte e, in maniera sporadica, anche stamani.



Secondo fonti sul terreno, decine di miliziani dell'Isis sono stati uccisi nelle ultime ore in scontri con forze curde e in raid aerei condotti dalla Coalizione internazionale a guida Usa.



Le informazioni non possono essere verificate in maniera indipendente sul terreno. Altre fonti curdo-siriane, citate dai media panarabi, affermano che la "battaglia è quasi al termine", anche se annunci analoghi sono stati più svolte smentiti nei giorni scorsi.