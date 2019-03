Cisgiordania: muore israeliano ferito in attentato Il rabbino Ettinger, seconda vittima attacco palestinese di ieri

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 MAR - E' morto il rabbino Ahiad Ettinger uno dei due feriti nell'attentato palestinese di ieri in Cisgiordania nei pressi di Nablus costato la vita anche al giovane soldato Gal Keidan. Ettinger, 47 anni, padre di 12 figli, è morto in ospedale a causa dei colpi di arma sparati dall'attentatore con il fucile sottratto al soldato che aveva accoltellato a morte. Secondo l'esercito, il responsabile è Omar Abu Lila (20 anni), del villaggio di Az-Zawiya in Cisgiordania.



Le forze di sicurezza hanno arrestato il fratello del sospettato e interrogato il padre.