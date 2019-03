Siria: combattente italiano per i curdi ucciso dall'Isis

BEIRUT - L'Isis ha diffuso la foto del cadavere senza vita di quello che viene descritto come "il crociato italiano Lorenzo Orsetti". L'immagine, pubblicata sui social network da Aamaq, piattaforma di notizie legata all'Isis, mostra il viso e parte del busto della vittima, a terra. Accanto al volto appaiono le punte di due scarponi militari, probabilmente indossati dai miliziani dell'Isis autori dell'immagine. La notizia della morte di Orsetti è stata confermata da fonti di sicurezza italiane. Il giovane sarebbe stato ucciso in un'imboscata.

Secondo quanto affermano fonti militari curde all'ANSA, Orsetti combatteva nelle file delle milizie curde Ypg, legate al Pkk turco, contro i jihadisti dello 'Stato islamico', confermando quanto riferito sui social network e da media locali e internazionali. Il giovane era stato di recente intervistato da media italiani come un combattente volontario italiano a fianco dei curdi contro l'Isis.

Secondo quanto si apprende, Orsetti si trovava a Baghuz, dove è in corso la battaglia contro le ultime sacche di resistenza dell'Isis: assieme al suo battaglione sarebbe caduto in un'imboscata e sarebbe rimasto ucciso nello scontro a fuoco.

La presenza di Orsetti in Siria sarebbe documentata almeno dal periodo aprile-maggio 2018. Fino all'agosto del 2017 risulta dipendente di un'enoteca nella zona di Settignano, sulle colline di Firenze.