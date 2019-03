Migranti: Iom, naufragio a largo Libia, 15 superstiti Ancora non si conosce il numero esatto di morti e dispersi

(ANSAmed) - ROMA, 19 MAR - Un barcone con a bordo un numero imprecisato di migranti è naufragato stamane a largo di Sabratha davanti alle coste libiche, Lo rende l'International Organization for Migration (Iom) sottolineando che 15 migranti sono stati salvati e portati in ospedale in Libia. Ancora non si conosce il numero esatto di morti e dispersi.(ANSAmed).