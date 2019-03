Migranti: sbarchi in Spagna raddoppiati da inizio anno Giunte 5.491 persone su 162 imbarcazioni, nel 2018 furono 2.662

(di Paola Del Vecchio) (ANSAmed) - MADRID, 19 MAR - Se nei primi tre mesi del 2019 gli sbarchi dei migranti in Italia sono crollati e il calo ha raggiunto il 94%, in Spagna gli arrivi sono invece raddoppiati da inizio anno rispetto allo stesso periodo del 2018. Secondo i dati del ministero degli Interni, attualizzati al 17 marzo, sono stati 5.491 i migranti giunti in Spagna su 162 imbarcazioni, rispetto ai 2.829 su 125 barconi registrati nello stesso periodo del 2018, circa 2.662 persone in più, pari a un incremento di oltre il 94%. In tendenza opposta, nei primi due mesi e mezzo dell'anno sono stati 348 i migranti approdati sulle coste italiane, rispetto agli 8.971 registrati nel solo primo bimestre dell'anno precedente, stando ai dati diffusi dal ministero l'immigrazione. Del totale degli arrivi via mare in territorio spagnolo, 5.222 persone sono sbarcate sulle coste della penisola e dell'arcipelago della Baleari, mentre 105 persone sono giunte su quelle delle Canarie. Altri 157 migranti sono sbarcati nell'enclave spagnola in Marocco di Ceuta (+ 27,6%), mentre solo 7 lo hanno fatto su quelle di Melilla (-94%). Pesantissimo il bilancio delle vittime e dei migranti dispersi in mare nei primi due mesi e mezzo dell'anno: 73 persone, secondo il bilancio dell'Organizzazione internazionale per le Migrazioni (OIM). Almeno 62 le persone annegate a gennaio, 10 a febbraio e una dall'inizio di marzo, secondo le stime dell'organizzazione.



Ma se gli arrivi lungo la rotta del Mediterraneo occidentale sono in aumento, quelli via terra dei migranti che scavalcano le barriere frontaliere di Ceuta e Melilla, oppure giungono in Spagna nascosti nei portabagagli di auto o doppifondi di tir imbarcati sui ferry che attraversano lo Stretto di Gibilterra sono in diminuzione. Da inizio anno sono stati 996 i migranti arrivati a Melilla, rispetto ai 1.221 dei primi due mesi e mezzo dello scorso anno (-18,4%). A Ceuta hanno avuto accesso via terra 160 persone, rispetto alle 246 dello stesso periodo dello scorso anno (-35,6%). Complessivamente, sono 6.647 i migranti arrivati in Spagna nei primi due mesi e mezzo dell'anno rispetto alle 4.396 persone giunte nello stesso periodo del 2019, pari a un aumento del 54,7%. Gli arrivi di gruppi vulnerabili alle frontiere europee, soprattutto di minori che affrontano da soli i viaggi della speranza, hanno messo in allarme le autorità spagnole e Frontex, l'agenzia europea responsabile di coordinarne la protezione. Un fenomeno che "continua a essere preoccupante", come rileva l'ultimo rapporto dell'agenzia diffuso nel febbraio scorso.



Indica che le famiglie spingono sempre più i figli minorenni a emigrare, come unica possibilità di migliorare l'economia familiare, che si deduce soprattutto dalle testimonianze dei bambini e adolescenti marocchini. Secondo i dati del ministero degli interni, rappresentano circa il 70% dei minori stranieri non accompagnati in Spagna. I ragazzi di origini marocchine approdati sulle coste spagnole nel 2018 sono stati 3mila dei 5.500 giunti in totale, secondo i dati dell'Unhcr, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che a sua volta registra una forte e continua pressione migratoria sulla rotta del Mediterraneo occidentale. (ANSAmed).