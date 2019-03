Mo: esercito, dopo lancio esplosivi uccisi 2 palestinesi Alla Tomba di Giuseppe a Nablus in Cisgiordania

(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 MAR - Dopo il lancio di ordigni esplosivi verso i soldati, due palestinesi sono stati uccisi la notte scorsa dai militari israeliani di guardia alla Tomba di Giuseppe a Nablus, in Cisgiordania. Lo ha reso noto il portavoce militare, secondo cui "gli ordigni sono stati lanciati da un veicolo" in direzione delle forze che assicuravano l'ingresso dei fedeli ebrei al luogo sacro.



"L'esercito - ha proseguito il portavoce - ha risposto con colpi veri verso il veicolo. Contemporaneamente un veicolo militare ha danneggiato quello dei sospetti. Come risultato, i due assalitori sono stati uccisi. Non ci sono feriti tra i soldati". I due palestinesi sono stati identificati in Raid Hamdan (21anni) e Ziyad Nuri (20). Secondo l'agenzia Wafa subito dopo sono cominciati scontri tra dozzine di giovani e i soldati con feriti tra i dimostranti. (ANSAmed).