Siria: Onu, più di 70mila civili ammassati nel campo di Hol

BEIRUT - Il campo profughi di al Hol nell'est della Siria al confine con l'Iraq contiene più di 70mila civili, per lo più donne e bambini fuggiti dalle zone teatro del conflitto tra forze curde e Isis nel sud-est. Lo riferisce l'Ufficio dell'Onu per il coordinamento umanitario (Ocha). Il campo di al Hol è stato creato a metà degli anni '90 a seguito della Guerra del Golfo del 1991. Ed era stato progettato per ospitare non più di 15mila persone.



Intanto la coalizione internazionale prosegue la sua offensiva nell'ultima striscia di territorio nella Siria sud-orientale dove si sono rifugiati nelle ultime ore miliziani jihadisti e loro familiari, inclusi donne e bambini. Testimoni sul terreno citati da media arabi e internazionali riferiscono di raid aerei compiuti stamani e che si sono concentrati sulla riva orientale dell'Eufrate, vicino alla cittadina di Baghuz, non lontana dal confine iracheno.