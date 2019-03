Yemen: Save the Children, 'Stop alla guerra sui bambini' Domenica evento a Roma con Allevi a 4 anni da inizio guerra

(ANSAmed) - ROMA, 20 MAR - A quattro anni dall'inizio della guerra in Yemen, quasi 6.500 bambini hanno già perso la vita o sono rimasti feriti dai bombardamenti e attualmente più di un minore su 10 vive in zone in cui l'intensità del conflitto è elevata, con conseguenze devastanti sulla propria vita e sul proprio futuro. Lo afferma Save The Children che "per dare loro voce e per tenere alta l'attenzione su quella che oggi rappresenta la più grande crisi umanitaria incorso nel mondo" organizza l'evento pubblico 'Stop alla guerra sui bambini', che si terrà domenica 24 marzo alle 19 nella Galleria Alberto Sordi a Roma.



Un evento di musica e parole con le note del maestro Giovanni Allevi, ambasciatore di Save the Children, e la voce dell'attrice Anna Foglietta, presidente dell'Associazione Every Childis My Child, per raccontare "la quotidianità che vivono i bambini in Yemen, le sofferenze che sono costretti a subire sulla propria pelle ma anche il loro desiderio grande di un futuro fatto di pace e speranza". Interverrà all'evento anche il direttore di Save the Children in Yemen Tamer Kirolos. (ANSAmed).