Siria: Ong, 12 civili morti nel campo di al Hol Nelle ultime ore circa duemila nuovi arrivati

(ANSAmed) - BEIRUT, 21 MAR - Dodici civili, tra cui donne e bambini, sono morti nelle ultime ore nell'est della Siria appena giunti in un superaffollato campo profughi al confine con l'Iraq, dove si dirigono da settimane persone in fuga dalle zone di conflitto tra Isis e forze curdo-siriane. Lo riferiscono media panarabi citando un comunicato dell'International Rescue Committee (Irc), una nota organizzazione umanitaria non governativa britannica.



Ieri l'Onu aveva detto che nel campo di al Hol ci sono più di 70mila civili in larga parte minori e donne. L'ong britannica afferma che nel campo ci sono 72mila persone. E solo duemila sono arrivate nelle ultime 24 ore. Da febbraio a oggi, 138 persone, molti dei quali neonati, sono morte nella loro fuga dal sud-est della Siria, dove i curdo-siriani combattono l'Isis nell'area di Baghuz, verso al Hol.(ANSAmed).