Siria: ong, raid Usa uccide 200 miliziani e civili a Baghuz Corpi sarebbero stati seppelliti sommariamente

(ANSAmed) - BEIRUT, 21 MAR - Circa 200 tra miliziani jihadisti e loro familiari, per lo più donne e bambini, sono stati uccisi nella notte tra martedì e ieri da raid aerei della Coalizione anti-Isis a guida americana. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), secondo cui i corpi delle vittime sono stati seppelliti sommariamente nella pianura di Baghuz.



L'Ondus cita fonti sul terreno e afferma che le forze curdo-siriane e quelle americane non permettono ai media di verificare in maniera indipendente quel che è accaduto nelle ultime 48 ore nell'area dell'accampamento dell'Isis a Baghuz, formalmente smantellato martedì scorso.(ANSAmed).