Gilet gialli: coppia arrestata per saccheggio Fouquet's

PARIGI - A meno di una settimana dal saccheggio e dall'incendio del noto ristorante Fouquet's durante la manifestazione dei gilet gialli sugli Champs-Elysees, la procura ha annunciato l'arresto di una coppia, un uomo e una donna. I due sono in stato di fermo nell'inchiesta per danneggiamenti volontari aggravati.



Secondo la radio Rtl, la coppia è stata arrestata in provincia, nel centro della Francia, dopo essersi imprudentemente vantata di aver partecipato alla manifestazione di sabato scorso. La donna ha postato sulla sua pagina Facebook immagini di posate e di uno sgabello rubati nel ristorante, ritrovati nella perquisizione durante la quale la polizia ha proceduto al fermo.