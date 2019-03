Yemen: ministero, guerra finora costata 50 miliardi dollari Ma cifra non comprende danni infrastrutt

(ANSAmed) - ROMA, 25 MAR - Oltre alle migliaia di vittime, i quattro anni di conflitto in Yemen sono costati all'economia del Paese circa 50 miliardi di dollari, secondo il ministero della Pianificazione e Cooperazione Internazionale dello Yemen. Lo riporta l'agenzia stampa saudita SPA.



Secondo quanto dichiarato dal ministro yemenita per la Pianificazione e Cooperazione Internazionale, Najib Al Awaj, nel conto complessivo dei costi della guerra non sono stati inclusi i danni alle infrastrutture.