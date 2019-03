A Palermo conferenza per sistema alimentare sostenibile Med Tre giorni e 18 sessioni tematiche con esponenti internazionali

(ANSAmed) - NAPOLI, 26 MAR - "Strategie verso sistemi alimentari più sostenibili nella regione mediterranea - la dieta mediterranea come volano per collegare consumi e produzioni in modo sostenibile e sano": è questo il tema e l'obiettivo di una conferenza mondiale in programma a Palermo dal 16 al 17 maggio. Il meeting ad alto livello prevede lo svolgimento di 18 sessioni tematiche in tre giornate diffuse in quattro siti storici di Palermo per un dialogo sulle cornici concettuali più importati e gli approcci metodologici per migliorare la sostenibilità del consumo del cibo e della produzione dello stesso nei Paesi del Mediterraneo, usando appunto la Dieta Mediterranea come leva. Tutte le sessioni tematiche contribuiranno allo sviluppo delle conclusioni che costituiranno una "call for action", per un cambio di rotta mirato a un più sostenibile sistema alimentare nel Mediterraneo. Tra i temi al centro dei forum il rafforzamento dei sistemi alimentari per raggiungere gli obiettivo dell'Agenda 2030 unendo la sostenibilità con la sicurezza alimentare; consolidare i dialoghi scientifici internazionali sul tema; indirizzare i legami tra il cibo, la nutrizione, le risorse naturali e umane e gli scambi commerciali; la costruzione di una condivisione di ricerche, promuovendo le collaborazioni pubblico-provato e capitalizzando le opportunità che vengono dalle collaborazioni di diversi portatori d'interesse. Il meeting si svolge in preparazione al Summit del Dialogo 5+5 delle due sponde, che si svolgerà il 24 giugno a Marsiglia.



La tre giorni siciliana è organizzata dalla sede di Bari del Ciheam (Centro Internazionali di alti studi agronomici del Mediterraneo) e dal Forum Mediterraneo della Cultura del Cibo, con il sostegno della Fondazione della Dieta Mediterranea (Ifmed), dall'Unione per il Mediterraneo, dal Ministero italiano per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, oltre che dalla Regione Sicilia e dal Comune di Palermo. (ANSAmed)