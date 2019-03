Gaza: cessati i lanci, la vita torna alla normalità

(ANSAmed) - GAZA, 26 MAR - Dopo una notte di tensione, caratterizzata da ripetuti raid dell'aviazione israeliana, a Gaza la vita è tornata stamane alla normalità. Nelle ultime ore sono cessati i lanci di razzi dalla Striscia e la sensazione generale, riferiscono fonti locali, è che stia prendendo piede un cessate il fuoco con Israele.



Su istruzione delle autorità di Hamas, tutte le scuole sono state aperte e così pure gli uffici pubblici. Negli ospedali è stato allentato lo stato di allerta. Nei bombardamenti di ieri sono stati feriti, secondo fonti mediche, complessivamente 25 palestinesi, quasi tutti in modo non grave.



Hamas deve sapere che "non esiteremo ad entrare e fare tutti i passi necessari" collegati "ai bisogni di sicurezza di Israele". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu dopo essere partito da Washington per rientrare in patria. "Abbiamo dato una risposta molto, molto potente" ad Hamas, ha aggiunto riferito dal suo ufficio. Netanyahu ha detto che appena arrivato in Israele andrà subito al ministero della difesa a Tel Aviv.



(ANSAmed).