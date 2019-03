Giordania, giornata Giusti dell'Umanità dedicata a migranti Dedicati due alberi, uno a pescatore di Lampedusa

(ANSAmed) - BEIRUT, 28 MAR - Il salvataggio di profughi nel Mediterraneo e la loro accoglienza sono stati oggi al centro di una cerimonia svoltasi in Giordania e organizzata dall'associazione Gariwo in occasione della Giornata dei Giusti dell'Umanità 2019.



In collaborazione con l'organizzazione giordana EcoPeace Jordan e col sostegno dell'ambasciata d'Italia ad Amman, Gariwo ha inaugurato oggi il "Giardino del Bene", dove sono stati piantati due alberi dedicati a due persone "impegnate nel soccorso e nell'assistenza ai migranti e ai rifugiati". Oltre a Jehad Mattar, militare giordano incaricato di gestire i campi dove sono ammassati da anni più di centomila profughi siriani nel nord del regno hascemita, un albero è stato dedicato a Vito Fiorino, falegname e pescatore italiano. Nel 2013 Fiorino salvò dall'annegamento 47 persone accogliendole sulla sua imbarcazione attraccata al largo di Lampedusa. (ANSAmed).