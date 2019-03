Migranti: Fcei, servono corridoi umanitari anche dalla Libia E' quanto sostiene il coordinatore di 'Mediterranean Hope'

(ANSAmed) - BEIRUT, 28 MAR - Serve un corridoio umanitario europeo per garantire una via di fuga ordinata e sicura anche dalla Libia: lo ha dichiarato oggi all'ANSA Paolo Naso, coordinatore di Mediterranean Hope, programma rifugiati e migranti della Federazione delle chiese evangeliche italiane (Fcei). Nelle ultime ore assieme ad altri colleghi Naso ha accompagnato dal Libano all'Italia 50 profughi siriani da anni sfollati in Libano e in fuga dalla guerra nel loro Paese. Si tratta di un'iniziativa che si svolge nel quadro dei Corridoi umanitari, promossi dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e dalla Comunità di Sant'Egidio, in accordo con i ministeri dell'interno e degli esteri. "In Libia come in Libano - ha detto Naso - dobbiamo impedire che le persone siano sequestrate e rinchiuse in campi che più che accogliere i profughi li concentrano e li affidano alla mercé di bande e trafficanti senza scrupoli". "I corridoi umanitari sono una via concreta, sicura e legale", ha ricordato Naso, "per garantire la protezione umanitaria e l'asilo a persone vulnerabili che sfuggono a guerre e persecuzioni". Per questo, ha concluso, "forti dell'esperienza acquisita, chiediamo ai governi europei di realizzare un corridoio umanitario europeo per garantire una via di fuga ordinata e sicura anche dalla Libia, rilasciando 50mila visti".



